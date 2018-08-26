Galatasaray, Maicon'u başka bir kulübe göndermek istiyor
Galatasaray'dan Al Hilal’e transferi, evraklar Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’na vaktinde yetişmediği için son anda yatan Maicon, hâlâ beklemede.
Galatasaray'dan Al Hilal’e transferi, evraklar Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’na vaktinde yetişmediği için son anda yatan Maicon, hâlâ beklemede.
Al Hilal kulübü, transfer sisteminin kilitlendiği gerekçesiyle FIFA’ya başvuru yaptı.
Bu arada Galatasaray Yönetimi’nin, Maicon’u başka bir kulübe göndermek için de görüşmeler yaptığı öğrenildi.
(Fanatik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.