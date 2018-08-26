Galatasaray, Maicon'u başka bir kulübe göndermek istiyor

Galatasaray'dan Al Hilal’e transferi, evraklar Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’na vaktinde yetişmediği için son anda yatan Maicon, hâlâ beklemede.

Al Hilal kulübü, transfer sisteminin kilitlendiği gerekçesiyle FIFA’ya başvuru yaptı.

Bu arada Galatasaray Yönetimi’nin, Maicon’u başka bir kulübe göndermek için de görüşmeler yaptığı öğrenildi.

(Fanatik)