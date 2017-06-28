Galatasaray Markovic için 12 milyon euro teklif etti
İngiliz basını, Galatasaray'ın bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Lazar Markovic için 12 milyon euro teklif ettiğini öne sürdü.
İngiliz Daily Mirror gazetesi, Galatasaray'ın Lazar Markovic için Liverpool'a 12 milyon euro teklif ettiğini iddia etti. Gazete, Benfica'dan 20 milyon euro'ya alınan oyuncudan Liverpool'un zarar etmeyi göze alıp bu transfere izin vereceğini yazdı. Oyuncuyla Watford ve Zenit de ilgileniyor.
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