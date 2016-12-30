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Galatasaray, Mehmet Ekici için kararını verdi

Galatasaray'da Mehmet Ekici defteri astronomik talebi üzerine kapandı.. Mehmet Ekici transferinde yaşananlar...

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Spor Toto Süper Lig'in devre arası transfer dönemine hazırlanan Galatasaray'da Mehmet Ekici defteri astronomik talebi üzerine kapandı.

Mehmet Ekici'nin transfer görüşmelerini yapan babası Hacı Ekici, Galatasaray Kulübünden yıllık 2.3 milyon eurodan 4.5 senelik kontrat talep etti.

Galatasaray'da UEFA'nın 65 milyon euroluk bütçe kısıtı nedeni ve transferdeki önceliğinin stoper ve kanat oyuncusunu olduğunu ifade edip Mehmet Ekici'den vazgeçti.

SİNAN GÜMÜŞ DE REDDEDİLMİŞTİ

Yöneticiler Mehmet Ekici'nin önemli bir ihtiyaç olmadığı konusunda birleşirken, Trabzonspor'dan gelen Mehmet Ekici-Sinan Gümüş takas önerisi de geri çevrildi.

Galatasaray'ın stoper için gündeminde olan Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık için randevu tarihi belli oldu. Başkan Dursun Özbek'in Pazar günü Ankara'ya giderek Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'la masaya oturacağı belirtildi.

(Hürriyet)

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