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Galatasaray Mirallas ile anlaşmak üzere

Belçika basını, Galatasaray’ın Everton formasını giyen Kevin Mirallas ile ilgilendiğini yazdı. Haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Belçikalı kanat-forveti 1.5 yıllığına kiralamayı düşünüyor.

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Teknik direktörlüğe Fatih Terim'in getirildiği Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Dün Belçika'dan Sarı-Kırmızılılar için flaş bir iddia geldi. Ülkenin önde gelen gazete ve internet sitelerine göre Galatasaray, Everton'lı Kevin Mirallas için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Belçikalı yıldızı 1.5 yıllığına kiralamak istediği de vurgulandı.

13 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Her iki kanatta ve forvette görev yapan 30 yaşındaki Mirallas bu sezon Everton'da istediği kadar forma giyemiyor. Premier Lig, İngiltere Kupası ve Avrupa Ligi'nde toplam 13 maçta görev yapabilen yıldız futbolcu hiç gol atamazken, takımına sadece 2 asistlik katkı yapabildi. 

DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ

Belçika basını, 2018 Dünya Kupası'nda oynamak isteyen Kevin Mirallas'ın Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığını yazdı. Sarı- Kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde Everton ile resmi temaslara başlayacağı da iddialar arasında.

FENERBAHÇE İLE DE İSMİ ANILMIŞTI

2012 yılından bu yana Premier Lig'de Everton formasını giyen Kevin Mirallas'ın ismi geçtiğimiz iki transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmıştı. Her iki ayağını da çok iyi kullanabilen 30 yaşındaki futbolcu yüksek top tekniği ve isabetli şutları ile tanınıyor. Mirallas'ın sözleşmesi 2020'de bitecek. Yıldız futbolcu bu sezon fazla forma giyemiyor.

(Takvim)

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