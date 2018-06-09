Galatasaray Miranda'yı transfer ediyor

ALBAYRAK SAMBACI'YI DA İSTEDİ

■ Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray, başarıya ulaşacak kadroyu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor… Geçtiğimiz günlerde Yuto Nagatomo’nun transferi için İtalya’da bir araya gelen ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile idari menajeri Şükrü Hanedar, Japon oyuncu için Inter’le masaya oturdu. Görüşmenin konusu Nagatomo transferiydi. Ancak Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Çizme ekibinden Miranda’yı da istedi…

YENİ UJFALUSİ OLACAK

■ MAİCON’DAN istediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albrayrak’la yaptığı görüşmede Sambacı’nın talibi çıkması halinde satılmasını istemişti. Stoper listesindeki isimleri de ikiliye bildiren İmparator’un, ilk hedefinin Inter’in tecrübeli oyuncusu Miranda olduğu öğrenildi. Terim’in 33 yaşındaki Miranda’yla takımda Ujfalusi etkisi yaratmak istediği kaydedildi.

SPALETTİ KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

■ 2016'DA Atletico Madrid’den 9 milyon euroya Inter'e transfer olan Miranda, Mavi-Siyahlılar’la geçen sezon 31 maça çıktı ve 2.728 dakika sahada kaldı… Skora katkıda bulunamayan Brezilyalı oyuncunun Inter’le sözleşmesi 2019’da bitecek. Teknik direktör Luciano Spalletti tarafından gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Miranda için Sarı-Kırmızılılar’ın iki milyon euro bonservis önerdiği ve pazarlıkların devam ettiği bildirildi.

(Gunes)