Galatasaray Müzesi'ni 1 haftada tam 8 bin kişi ziyaret etti
Galatasaray Müzesi'ni hayata geçiren yönetim 1 haftada 170 bin liralık gelir elde etti.
Galatasaraylı taraftarlar, stat ve müze turuna yoğun ilgi gösterdi. FutbolArena'nın edindiği bilgiye göre, bir haftada yeni açılan müzeyi 8 bin kişi ziyaret ederken, sarı-kırmızılı kulüp 170 bin TL'lik gelir elde etti..
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