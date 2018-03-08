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Galatasaray Müzesi'ni 1 haftada tam 8 bin kişi ziyaret etti

Galatasaray Müzesi'ni hayata geçiren yönetim 1 haftada 170 bin liralık gelir elde etti.

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Galatasaraylı taraftarlar, stat ve müze turuna yoğun ilgi gösterdi. FutbolArena'nın edindiği bilgiye göre, bir haftada yeni açılan müzeyi 8 bin kişi ziyaret ederken, sarı-kırmızılı kulüp 170 bin TL'lik gelir elde etti..

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