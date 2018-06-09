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Galatasaray Nagatomo için İnter'e 2,5 milyon euro teklif etti

Galatasaray, Tteknik direktör Fatih Terim’in ısrarla alınmasını istediği Japon sol bek için teklifini 2 milyondan 2.5 milyon euroya çıkarıp, İnter’den karşı cevabı beklemeye başladı.

  • StarSpor
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CİM-BOM geçen sezon devre arasında takıma kiralık olarak gelen, şampiyonlukta katkısı olan, teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla alınmasını istediği sol bek Nagatomo için tüm imkanlarını zorlamaya devam ediyor. Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar ile antrenör Levent Şahin’in Japon futbolcu için İnter’e önce 2 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu, İtalyan takımının ise 4 milyon euro istediği öğrenildi. Ülke basınında çıkan haberlere göre, Aslan daha sonra bu fiyatı 2.5 milyon euroya çıkarıp beklemeye geçti. 

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