Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Nagatomo için İnter'le anlaşmaya vardı

Galatasaray devre arasında kiralık olarak renklerine bağladığı Japon sol bek Yuto Nagatomo transferine nokta koymak istiyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray devre arasında kiralık olarak renklerine bağladığı Japon sol bek Yuto Nagatomo transferine nokta koymak istiyor! Transferde düğmeye basıldı...

Çizme basınında yer alan habere göre, sarı-kırmızılı yetkililer bu transferi bitirmek için İtalya'ya uçacak. Inter'in Sportif direktörü Piero Ausilio ile Galatasaraylı yetkililerin pazarlık masasına oturarak Nagatomo transferinde orta yolu arayacağı kaydedildi. Inter'in en az 3 milyon euroluk bonservis ücreti beklediği ve bunlara ek olarak bazı bonus taleplerinde bulunacağı duyuruldu.

Sarı-kırmızılılar ise bonuslar olmadan en fazla 3 milyon euroya Nagatomo'yu renklerine bağlamanın planlarını yapıyor.

Inter'le 1 sezon daha mukavelesi bulunan futbolcu, İtalyan ekibinden transfer için izin isterken kariyerine Türkiye'de devam etmek istemesi de Galatasaray'ın elindeki koz oldu.

UEFA'dan ceza almamak için 40 milyon euroluk oyuncu satışı yapmak zorunda olan ve Nagatomo'dan da beklenti içinde olan İtalyan yetkililer, Geoffrey Kondogbia'nın satışı sonrasında toplam 15 milyon euroluk açığın bir kısmını da Nagatomo ile kapatmayı hedefliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Silivri

Seçim Yolunda Silivri

Doğru karne tepkisine dikkat

Doğru karne tepkisine dikkat

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA