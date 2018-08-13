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Galatasaray, Ndiaye transferinde mutlu sona çok yakın

İngiltere ekiplerinden Stoke City'de ligin ilk haftasında oynanan maçta kadroda bulunmayan Badou Ndiaye Galatasaray'i bekliyor.

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Daha önce Everton ve başka kulüplerin de devreye girdiği Senegalli yıldız bonservisiyle ayrılamayınca Stoke City, kiralama formülüne sıcak bakmaya başladı. Sarı-kırmızılılar ise transfere en yakın kulüp.

İngiltere Championship’te Stoke City’nin ilk karşılaşmasında kadro dışı kalan Badou Ndiaye, eski takımına kavuşmak için gün sayıyor. Cimbom’un daha önce anlaştığı Senegalli oyuncuyu satma ümidiyle elinde tutan İngilizler, ülkelerinde transfer döneminin kapanmasıyla birlikte kiralama yöntemine sıcak bakar oldu.

Ndiaye’yi gönderecek olan İngilizler, oyuncuyu oynatmama kararı aldı. Şampiyonlar Ligi avantajıyla 28 yaşındaki orta sahayı kiralamaya en yakın kulüp olan Sarı-Kırmızılılar’ın aradaki ufak pürüzleri gidererek yakın zamanda Ndiaye’yi kadroya katacağı bildirildi.

(Habertürk)

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