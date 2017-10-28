Galatasaray Ndiaye'nin bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi
Tottenham, West Ham ve Newcastle gibi devlerin transfer listesinde olan Badou Ndiaye'nin bonservis bedeli 15 milyon euro olarak belirlendi.
Tottenham, Leicester, West Ham ve Newcastle’ın temsilcileri tarafından yarın oynanacak Trabzonspor maçında takip edilecek olan Badou Ndiaye, bir anda Galatasaray Yönetimi’nin 1 numaralı gündemi haline geldi.
Sezon başında 26 yaşındaki futbolcuyu Osmanlıspor’dan 8 milyon Euro’ya transfer eden Sarı-Kırmızılılar, kapıyı 15 milyon Euro’dan aşağı açmayacak. Ayrıca oyuncunun devre arası gönderilmesi kesinlikle düşünülmüyor, olası randevular da sezon sonuna verilecek. Sarı-Kırmızılılar, Ndiaye’nin Şampiyonlar Ligi’nde kendini göstermesi halinde değerinin daha da artacağı görüşünde.
(Fanatik)
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