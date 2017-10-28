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Galatasaray Ndiaye'nin bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi

Tottenham, West Ham ve Newcastle gibi devlerin transfer listesinde olan Badou Ndiaye'nin bonservis bedeli 15 milyon euro olarak belirlendi.

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Tottenham, Leicester, West Ham ve Newcastle’ın temsilcileri tarafından yarın oynanacak Trabzonspor maçında takip edilecek olan Badou Ndiaye, bir anda Galatasaray Yönetimi’nin 1 numaralı gündemi haline geldi.

Sezon başında 26 yaşındaki futbolcuyu Osmanlıspor’dan 8 milyon Euro’ya transfer eden Sarı-Kırmızılılar, kapıyı 15 milyon Euro’dan aşağı açmayacak. Ayrıca oyuncunun devre arası gönderilmesi kesinlikle düşünülmüyor, olası randevular da sezon sonuna verilecek. Sarı-Kırmızılılar, Ndiaye’nin Şampiyonlar Ligi’nde kendini göstermesi halinde değerinin daha da artacağı görüşünde.

(Fanatik)

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