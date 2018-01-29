Galatasaray, Ndiaye'nin transferi için Stoke City ile anlaşmaya vardı
Galatasaray Ndiaye için Stoke City ile prensip anlaşmasına vardı.
Galatasaray, Papa Alioune için Stoke City ile prensip anlaşmasına vardı.
Sezon başında Osmanlıspor’dan 7.5 milyon Euro’ya alınan Ndiaye, 16 milyon euro garanti + bonuslar + oyuncunun kalan alacaklarından vazgeçmesiyle paket toplam 18 milyon Euro’ya Stoke City’ye transfer oldu.
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