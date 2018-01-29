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Galatasaray, Ndiaye'nin transferi için Stoke City ile anlaşmaya vardı

Galatasaray Ndiaye için Stoke City ile prensip anlaşmasına vardı.

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Galatasaray, Papa Alioune için Stoke City ile prensip anlaşmasına vardı.
 
Sezon başında Osmanlıspor’dan 7.5 milyon Euro’ya alınan Ndiaye, 16 milyon euro garanti + bonuslar + oyuncunun kalan alacaklarından vazgeçmesiyle paket toplam 18 milyon Euro’ya Stoke City’ye transfer oldu.

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