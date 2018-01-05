Galatasaray, Nigel de Jong'la yollarını ayırdı
Galatasaray, Nigel de Jong'la yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Nigel de Jong'la yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi
İşte KAP'a yapılan resmi açıklama:
"Profesyonel futbolcumuz Nigel De Jong ile karşılıklı mutabakat sağlanarak sözleşmemiz sona erdirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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