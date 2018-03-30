Galatasaray, NTV'ye getirdiği akreditasyon yasağını kaldırdığını duyurdu
Galatasaray kulübü geçtiğimiz günlerde NTV'ye getirdiği akreditasyon yasağını kaldırdığını duyurdu.
Galatasaray kulübü geçtiğimiz günlerde NTV'nin akreditasyonunun iptal ettiğini duyurmuştu. İşte o yasak kaldırıldı. Kulübün web sitesinden yapılan duyuruda 'NTV tarafından yapılan başvuru ve görüşmeler neticesinde kanala konulan akreditasyon yasağının kaldırılması kararı alınmıştır' denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.