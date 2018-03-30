Galatasaray, NTV'ye getirdiği akreditasyon yasağını kaldırdığını duyurdu

Galatasaray kulübü geçtiğimiz günlerde NTV'nin akreditasyonunun iptal ettiğini duyurmuştu. İşte o yasak kaldırıldı. Kulübün web sitesinden yapılan duyuruda 'NTV tarafından yapılan başvuru ve görüşmeler neticesinde kanala konulan akreditasyon yasağının kaldırılması kararı alınmıştır' denildi.