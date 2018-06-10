Galatasaray Nuri Şahin transferinde son aşamaya geldi

SARI-KIRMIZILILAR, Borussia Dortmund’da forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Alman ekibi, 1 yıl daha mukavelesi bulunmasına rağmen Nuri’den bonservis bedeli talep etmeyeceğini oyuncuya bildirmişti. UEFA’nın sıkı denetimi altında olan Galatasaray da bu durumu fırsata çevirdi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna bonservis parası verilmeyecek. Ancak Nuri Şahin, kendisi için 3 milyon euro imza parası talep etti ve Sarı-Kırmızılılar buna sıcak baktı.

DOĞUŞTAN G.SARAY TARAFTARI

Nuri’nin G.Saray’dan alacağı yıllık ücret ise net 2.5 milyon euro olacak. Ayrıca tıpkı Emre Mor’da olduğu gibi puan başına 5 bin euro primi alacak. Taraflar arasında ödeme planına dair ayrıntılar görüşülüyor. 3 milyon euroluk imza parasının yayılacağı sürede anlaşmaya varılırsa imza atılacak. Milli futbolcu, yaptığı açıklamalarda çocukluktan beri Galatasaraylı olduğunu söylemişti. Yıllar sonra hayalindeki formayı giyme fırsatı bulacak.

MUKAVELE SÜRESİ 3+1 SENE

Sözleşme süresinin 3+1 yıl olması bekleniyor. Nuri 32 yaşına geldiğinde “+1” yıllık opsiyon konusunda taraflar masaya oturacak. İki kulüp ve oyuncu birbirinden memnunsa devam edilecek. Yıldız futbolcunun, kariyerinde Dortmund ve Real Madrid gibi kulüpler bulunuyor. Ancak sakatlık geçmişi de kabarık. Nuri kariyeri boyunca çok ağır problemlerle boğuştu. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Sezon başı hazırlık kampına katılması bekleniyor.

(Akşam)