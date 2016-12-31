Galatasaray o transferi bitiriyor!
Galatasaray Yunanistan'ın PAOK ekibinde forma giyen Garry Rodrigues'i transfer ediyor.
26 yaşındaki ofansif kanat oyuncusu ile anlaşan Galatasaray Yeşil Burun Adaları asıllı Hollandalı futbolcu ile her konuda anlaşırken PAOK'un istediği 4 milyon euroluk bonservis ücreti indirilmeye çalışılıyor.
2018'de kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Garry Rodrigues'in Bruma ile benzer karakterde bir futbolcu olduğu belirtilirken genç yetenek bu sezon 6 gol atarken 3 asist yaptı.
Sarı-kırmızılar bu transfere birkaç gün içinde nokta koyması bekleniyor. Yunanların satmaya sıcak baktığı ama pazarlıkların sürdüğü belirtildi. (Skorer)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.