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Galatasaray, Ocak ayında Asamoah’ı bedavaya almayı planlıyor

Taraflar anlaşmasına rağmen son anda Kwadwo Asamoah’ı vermekten vazgeçen Juventus’a tepkili olan Galatasaray Yönetimi, bu sezon bir sol bek kiralayıp, Ocak ayında da Ganalı futbolcuyu bedavaya almayı planlıyor

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Sarı-Kırmızılı yönetim, her konuda anlaşma sağlanmasına rağmen son anda oyuncuyu vermekten vazgeçen Juventus’a tepkili. Mecburen yeniden sol bek arayışına başlayan Cim Bom’da yeni plan, sezon sonuna kadar bir sol bek kiralayıp, Ocak ayında da Asamoah’ı bedavaya almak. Bu transfer girişiminde 5 milyon Euro’ya kadar çıkan Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki futbolcuyla Ocak’ta anlaşıp, lig bittiğinde oyuncuyu renklerine bağlayabilecek. Galatasaray Yönetimi bu şekilde Juventus’tan rövanşı almayı düşünüyor...
 
Asamoah gelmeyi çok istiyor
 
Juventus’un Şampiyonlar Ligi listesine son anda eklediği Asamoah da, Galatasaray’ın bu ilgisinden gurur duyuyor. Sarı-Kırmızılılar’ın ilk teklifini kabul eden Ganalı futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde İstanbul’a geleceğini net şekilde dile getirmişti. Bu nedenle Ocak ayında bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.
 
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