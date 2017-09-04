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Galatasaray, ocak ayında Asamoah'ı kadrosuna katacak

Ganalı yıldız yeni sezonda kesin olarak Galatasaray forması giyecek.

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Juventus'un inadı nedeniyle Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen Kwadwo Asamoah, ocak ayında imzayı atacak.
 
Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Ganalı yıldız, devre arasında Galatasaray'la sözleşme imzalayacak. Yeni sezonda da Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. (Takvim)

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