Galatasaray, ocak ayında Asamoah'ı kadrosuna katacak
Ganalı yıldız yeni sezonda kesin olarak Galatasaray forması giyecek.
Juventus'un inadı nedeniyle Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen Kwadwo Asamoah, ocak ayında imzayı atacak.
Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Ganalı yıldız, devre arasında Galatasaray'la sözleşme imzalayacak. Yeni sezonda da Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. (Takvim)
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