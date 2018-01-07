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Galatasaray Odeabank - Banvit: 72-91

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında Galatasaray Odeabank sahasında Banvit'e 91-72 yenildi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Banvit, deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 19 sayı farkla 91-72 yendi. Banvit, bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini aldı. Üst üste 4. maçını kaybeden Galatasaray Odeabank ise 9. kez yenildi.

Karşılaşmaya her iki takım da iyi savunma yaparak başladı. İlk 5 dakikayı 7-6 üstün geçen Banvit, mola dönüşünde Caloiaro ile sayılar bularak ilk çeyreği 18-13 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna iyi başlayan Banvit, Caloiaro ve Taylor ile üst üste sayılar bularak 13. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 17-25. Çabuk toparlanan sarı-kırmızılılar, Hardy ve Summers'ın basketleriyle 16. dakikada farkı 2 sayıya (28-30) indirdi. Bu bölümde kenardan gelen Rıdvan Öncel ve Erkin Şenel'den skor katkısı alan konuk takım, soyunma odasına 43-40 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Galatasaray Odeabank, Walker'ın üç sayılık basketiyle beraberliği (43-43) yakalayarak girdi. Savunmasını sertleştiren konuk ekip, 27. dakikada Vidmar'ın isabetiyle farkı 8 sayıya yükseltti: 46-54. Rautins'in 28. dakikadaki isabetli atışıyla farkı çift hanelere (46-57) taşıyan konuk ekip, son periyoda 15 sayı farkla (50-65) önde girdi.

Mücadelenin son periyoduna iyi başlayan Banvit, 34. dakikada Tolga Geçim'in 3 sayılık basketiyle farkı 20 sayıya taşıdı: 57-77. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Banvit, sahadan 19 sayı farkla 91-72 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu, Banvit adına 24 sayı kaydeden Taylor olurken, Caloiaro 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Galatasaray Odeabank'ta ise Emir Preldzic ve Renfroe 15'er sayıyla oynadı.

Galatasaray Odeabank: 72 - Banvit: 91

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erşan Kartal, Osman Sinan İşgüder, Özge Şentürk

Galatasaray Odeabank: Taylor, Hardy 13, Göksenin Köksal 10, Walker 7, Ege Arar 2, Emir Preldzic 15, Summers 8, Renfroe 15, Mehmet Yağmur 2

Yardımcı Antrenör: Recep Şen

Banvit: Taylor 24, Rautins 5, Thomas 8, Caloiaro 19, Vidmar 9, Kulig 5, Tolga Geçim 3, Rıdvan Öncel 7, Erkin Şenel 11, Şehmus Hazer

Başantrenör: Saso Filipovski

1. Periyot: 13-18

2. Periyot: 40-43

3. Periyot: 50-65

4. Periyot: 72-91

5 Faulle Çıkan: 38.04 Emir Preldzic (Galatasaray Odeabank)

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