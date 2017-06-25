Galatasaray Odeabank Muhammed Baygül'e talip oldu

Muhammed'in Pınar Karşıyaka ile ön görüşmede anlaşamadığı, Erman Kunter'i antrenörlük görevine getiren Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

25 yaşındaki oyuncu 2 yıldır forma giydiği yeşil kırmızılılarda geçen sezon ligde 7 sayı, 2.9 ribaund, 2.2 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 9.6 sayı, 3 ribaund, 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Karşıyaka, geçen sezonki kadrosunda yer alan diğer yerli oyuncular Soner ve Erdi'nin yanı sıra Ponitka dışındaki tüm yabancılarla yollarını ayırma kararı almıştı.