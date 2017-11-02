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Galatasaray Odeabank: 73 Lietkabelis: 78

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 4. hafta maçında Litvanya temsilcisi Lietkabelis'e 78-73 yenildi.

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Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 4. hafta maçında Litvanya temsilcisi Lietkabelis'e 78-73 yenildi.

Bu sonuçla Galatasaray Odeabank, gruptaki 4. maçından da yenilgiyle ayrıldı. Lietkabelis ise 2. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Odeabank, Summers ve Hopson'ın etkili oyunuyla 5. dakikayı 11-5 üstün geçti. Periyodun kalan bölümünde iyi savunma yaparak rakibine fazla sayı şansı tanımayan ve Summers ile üç sayı çizgisinin gerisinde etkili olan sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 25-13 önde tamamladı.

İkinci periyoda Lavrinovic ve Leonavicius'un isabetli atışlarıyla iyi başlayan Lietkabelis, 13. dakikada farkı 4 sayıya (27-23) indirdi. Cline ve Hopson ile pota altından, Göksenin Köksal ile de üç sayı çizgisinin gerisinden basketler kaydeden Galatasaray Odeabank, 18. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 37-27. Karşılıklı sayılarla geçilen kalan bölümde rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Galatasaray Odeabank, devre arasına 43-32 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına karşılıklı basketlerle girilirken, Litvanya temsilcisinin farkı eritme çabalarına Hendrix'in isabetli atışlarıyla yanıt veren Galatasaray Odeabank, 27. dakikada 53-51'lik skorla üstünlüğünü devam ettirdi. Mehmet Yağmur ve Hendrix ile basketler bulmaya devam eden sarı-kırmızılılar, final periyoduna 61-58 önde girdi.

Son çeyreğe Jasaitis ve Talton'un kaydettiği basketlerle giren konuk ekip, 33. dakikada skora eşitliği getirdi: 63-63. Oldukça çekişmeli geçen kalan bölümde Talton ve Peiners ile sayılar bulan Litvanya temsilcisi, Galatasaray Odeabank'ı 78-73 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Renaud Geller (Belçika), Mario Majkic (Slovenya)

Galatasaray Odeabank: Renfroe 9, Hardy 4, Hopson 14, Christmas, Summers 20, Hendrix 12, Göksenin Köksal 7, Cline 5, Mehmet Yağmur 2, Ege Arar

Lietkabelis: Talton 10, Jasaitis 5, Peiners 16, Cepukaitis 7, Darjus Lavrinovic 18, Tarolis, Juskevicius 7, Leonavicius 5, Skucas 2, Aukstikalnis 3, Ksistof Lavrinovic 5

1. Periyot: 25-13

Devre: 43-32

3. Periyot: 61-58

Beş faulle çıkan: 37.28 Leonavicius (Lietkabelis) 

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