Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter: Fenerbahçe'nin mücadele gücüne çıkamadık

Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında evinde karşılaştığı Fenerbahçe Doğuş'a 83-62 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunana Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, "Bizim açımızdan utanç verici bir maçtı. Hiç mücadele edilmiyor. Fenerbahçe yoğun trafikten geldi. Onların mücadele gücüne çıkamadık. Kötü oynayabilir. Tempo çok düşük. Problemimiz var. Oyuncuları dinlendiremiyoruz. Çok fazla idman yapamadık. Çok kötü bir görüntü. Bunu toparlamaya çalışacağız. Oyuncu almaya çalışıyoruz. Araştırma yapıyoruz. İki tane ilave edeceğiz. Bazı oyuncularla da yolları ayırabiliriz. Yan faktörlerde özür değil. Mücadele eksiğini eksiği kapatmaz. Kapatmamız gerek mücadele gücümüz" dedi.

Sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusu Ege Ara ise Fenerbahçe karşısında kötü mağlubiyet aldıklarını söyledi.