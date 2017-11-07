Galatasaray Odeabank deplasmanda Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında yarın İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibiyle karşılaşacak.
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında yarın İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibiyle karşılaşacak.
Kudüs'teki Pais Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.15'te başlayacak.
Kupadaki ilk 4 maçını kaybeden Galatasaray Odeabank, 6 takımın olduğu grupta son sırada yer alıyor. Yaptığı maçlardan bir galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrılan İsrail ekibi ise 5. sırada bulunuyor.
AA
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