Galatasaray Odeabank deplasmanda Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında yarın İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibiyle karşılaşacak.

Kudüs'teki Pais Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.15'te başlayacak.

Kupadaki ilk 4 maçını kaybeden Galatasaray Odeabank, 6 takımın olduğu grupta son sırada yer alıyor. Yaptığı maçlardan bir galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrılan İsrail ekibi ise 5. sırada bulunuyor.

AA