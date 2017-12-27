Galatasaray Odeabank, Eurocup'ta turladı

5-5’lik dereceye gelen Galatasaray bu sonuçla grubu 2. tamamladı ve daha önce garantilediği bir üst tura çıktı. Jeruselam ise 2-8’lik derecesiyle sonuncu olarak organizasyona veda etti.

Maça tutuk başlayan Galatasaray, ikinci çeyrekle birlikte ipleri eline almaya başlarken, ilk devrede 47-35’lik avantaj yakaladı. Bu avantajını maç sonuna kadar korumayı başaran sarı-kırmızılı ekip, felaket bir başlangıç yaptığı gruplarda, sonradan yakaladığı çıkışla üst tur biletini almayı başardı.

Galatasaray‘da Scotty Hopson 7 sayı-6 asist-8 ribaunt yaparken, Alex Renfroe 12 sayı-1 ribaunt, Dwight Hardy 13 sayı-1 asist, DaJuan Summers 13 sayı-3 ribaunt, Ege Arar 8 sayı-2 ribaunt, Emir Preldzic 4 sayı-2 asist, Richard Hendrix 14 sayı-10 ribaunt, Jordan Taylor 7 sayı-4 asist, Mehmet Yağmur 6 sayı-1 asist ve Serkan Aydın 3 sayı yaptı.

Hapoel‘de Tarence Kinsey 13 sayı-5 ribaunt yaparken, Lior Eliyahu 12 sayı-6 asist ve Lior Eliyahu 12 sayı-3 asist yaptı.

1. Periyot: 22-23

2. Periyot: 25-12

3. Periyot: 20-17

4. Periyot: 20-16