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Galatasaray Odeabank, evinde Eskişehir Basket'i 84-78 mağlup etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta karşılaşmasında Galatasaray Odeabank, sahasında Eskişehir Basket'i 84-78 yendi.

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Bu sonuçla, sarı-kırmızılılar 8. galibiyetini alırken Eskişehir Basket  ise 10. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 5. dakikasını Galatasaray  Odeabank, 9-6 önde geçti. Orta mesafe atışlarla etkili olmaya çalışan  sarı-kırmızılılar, Summers ve Taylor'un sayılarıyla Eskişehir Basket karşısında  8. dakikada skoru 15-10 yaptı. Son bölümde kenardan oyuna dahil olan Buğrahan  Tuncer ile basketler bulan konuk ekip maça 15-15 eşitliği getirdi ve birinci  çeyrek bu skorla tamamlandı.

İkinci çeyreğin başında da pota altında etkinliğini bir türlü  artıramayan Galatasaray Odeabank, orta mesafede Ege Arar, dış atışlarda ise  Renfroe ile üst üste isabetler bularak 16. dakikayı 31-29 önde geçti. Juskevicius  ve Renfroe'nin üçlükleriyle ritmini artıran sarı-kırmızılılar, son bölümde ise  Hendrix'in pota altından kaydettiği sayılarla Eskişehir Basket önünde soyunma  odasına 42-36 üstün girdi.

Üçüncü periyoda hücumda ve savunmada oldukça etkili başlayan  Galatasaray Odeabank, Summers ve Renfroe'nin sayılarıyla 23. dakikayı 54-40 önde  geçti. Sarı-kırmızılılar, Eskişehir Basket karşısında mücadelenin 28. dakikasında  farkı 19 sayıya (64-45) kadar çıkarırken, son periyoda da 68-52 önde girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Eskişehir Basket, 33. dakikada  sarı-kırmızılılar karşısında farkı 8 sayıya indirdi: 70-62. Göksenin Köksal ve  Renfroe'nin art arda bulduğu sayılarla oyunun kontrolünü eline alan Galatasaray  Odeabank, 35. dakikada farkı yeniden açtı: 76-62.

Duncan, Ayres ve Berkay  Candan'ın basketlerine, Hendrix ve Taylor ile karşılık veren sarı-kırmızılılar,  son 39 saniyeye 80-73 önde girdi. Eskişehir Basket önünde üstünlüğünü koruyan Galatasaray Odeabank, karşılaşmayı 84-78 kazandı.

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