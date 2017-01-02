Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka Doğuş: 72-87
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında Galatasaray Odeabank sahasında Darüşşafaka Doğuş'a 87-72 yenildi.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında Galatasaray Odeabank sahasında Darüşşafaka Doğuş'a 87-72 yenildi.
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