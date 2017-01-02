Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka Doğuş: 72-87

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında Galatasaray Odeabank sahasında Darüşşafaka Doğuş'a 87-72 yenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında Galatasaray Odeabank sahasında Darüşşafaka Doğuş'a 87-72 yenildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dünya Türkiye'de batırılan uçağı konuşuyor!

Dünya Türkiye"de batırılan uçağı konuşuyor!

Almanya'dan Türkiye'ye destek

Almanya'dan Türkiye'ye destek

Timsah eğitmenin elini kaptı

Timsah eğitmenin elini kaptı

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar buzları kırarak balık avladı

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar buzları kırarak balık avladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA