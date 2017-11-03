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Galatasaray Odeabank Jordan Taylor'la imza attırdı

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol takımı ABD'li oyuncu Jordan Taylor'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

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İşte Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama: 

28 yaşındaki oyun kurucu Galatasaray Odeabank’a katıldı. Galatasaray Odeabank, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Jordan Taylor’ı kadrosuna kattı. 28 yaşında, 1.85 metre boyundaki Jordan Taylor oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.

30 Eylül 1989’da Bloomington, Minnesota’da doğan Taylor, kolej kariyerini Wisconsin Üniversitesi’nde geçirdi. Profesyonel kariyerine Avrupa’da Virtus Roma ile 2012’de başlayan Amerikalı oyun kurucu İtalyan ekibinde iki sezon geçirdikten sonra 2014-2015 sezonu için İsrail temsilcisi Hapoel Holon ile anlaştı. İsrail Ligi’nde 14.5 sayı, 2.9 ribaund ve 4.5 asist ortalamalarıyla oynayan Taylor, 2015 yazında Almanya Ligi’ne ALBA Berlin’le anlaşarak geçiş yaptı. Burada ALBA Berlin ile Almanya Kupası zaferi kazanan oyun kurucu geçtiğimiz sezonu ise eski takımı Hapoel Holon’da geçirdi. Holon’da 25 maça çıkan Jordan Taylor 10.1 sayı, 4.1 asist, 3.2 ribaund ortalamaları tutturdu.

Oyuncunun kulübümüzle olan kontratı iki aylık olup kontratı sezon sonuna kadar uzatma ya da iki ay sonunda fesih etme hakkı kulübümüzün opsiyonunda bulunmaktadır. 

Jordan Taylor’a sarı kırmızılı formaya hoş geldin der, başarılar dileriz.

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