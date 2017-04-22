Galatasaray Odeabank, Pınar Karşıyaka'yı 67-55 mağlup etti
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Arena'da Pınar Karşıyaka'yı 67-55 mağlup etti.
- AA
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray Odeabank, Pınar Karşıyaka'yı 67-55 mağlup etti.
Bu sonuçla Galatasaray Odeabank ligdeki 17. galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka 13. kez yenildi.
Karşılaşmaya Sinan Güler ve Micov'un basketleriyle 5-0'lık seriyle başlayan Galatasaray Odeabank, ilk 5 dakikayı da 10-7 önde geçti. Bu dakikadan sonra hücumda daha etkili olan Pınar Karşıyaka 8. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 12-13. Konuk ekip, Ponitka ve Summers'ın etkili oyunuyla ilk çeyreği de 21-16 üstün kapattı.
Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte iki takım da savunma sertliğini artırdı. Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 27-26 önde geçti. Ev sahibi sarı-kırmızılı takım, Tyus'un ilk yarının bitimine 59 saniye kala serbest atıştan bulduğu sayılarla yeniden öne geçse de ilk yarı konuk ekipten Green'in turnikesiyle 34-34 tamamlandı.
Taraftarının da desteğini arkasına alan Galatasaray Odeabank, ikinci yarıya 11-0'lık seriyle başladı. Üçüncü çeyreğin ilk 4 dakikasını sayı atamadan geçiren Pınar Karşıyaka karşısında pota altını Tyus ile iyi savunan ev sahibi takım, son çeyreğe 51-45 önde girdi.
İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı son çeyrekte sarı-kırmızılılar, Micov'un 3 sayılık isabetiyle rakibine 35. dakikada 57-47 üstünlük kurdu. Son bölümde rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank, karşılaşmayı 67-55 kazandı.
- Sinan Güler'in 400. maçı
Galatasaray Odeabank'ın kaptanı Sinan Güler, Pınar Karşıyaka mücadelesi ile ligdeki 400. maçına çıkmış oldu.
Sinan Güler, 400. maçını 11 sayı ve 8 ribauntla tamamladı.
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