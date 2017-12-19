Galatasaray Odeabank, Lietkabelis'i deplasmanda 84-77 mağlup etti
Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 9. hafta karşılaşmasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i mağlup etti.
Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 9. hafta karşılaşmasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile Panevezys kentindeki Cido Arena'da karşı karşıya geldi.
Maça iyi başlayan Galatasaray Odeabank, Lietkabelis'i 77-84 mağlup etti.
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