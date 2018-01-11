Galatasaray Odeabank Oktay Mahmuti ile anlaşmaya vardı
Son dakika haberine göre Galatasaray Odeabank, Oktay Mahmuti ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Bu sezon düşük bütçeyle yola çıkan ve tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray Odeabank'ın yeni başantrenörü belli oldu. BeIN SPORTS'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Oktay Mahmuti ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Kariyerinde birçok takımda görev yapan 49 yaşındaki basketbol antrenörü, 2010-2012 yılları arasında da Galatasaray'da görev yapmıştı.
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