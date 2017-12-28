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Galatasaray Odeabank, son 16’da Darüşşafaka ile aynı grupta

Galatasaray Odeabank, Eurocup son 16 turunda E Grubu’nda Darüşşafaka, ALBA Berlin ve Herbalife Gran Canaria takımlarıyla mücadele edecek.

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Eurocup B Grubu son hafta maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda mücadele ettiği Hapoel Bank Yahav Jerusalem’i 87-68 mağlup ederek gruptan ikinci olarak çıkan Galatasaray Odeabank, son 16 turunda E Grubu’nda yer alacak. Sarı-kırmızılıların rakipleri A Grubu’nu lider tamamlayan Darüşşafaka, C Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayan ALBA Berlin ve D Grubu’nu dördüncü sırada tamamlayan Herbalife Gran Canaria oldu.

16 takımın 4 grupta yer alacağı tur, 3 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Galatasaray Odeabank’ın son 16 turunda oynayacağı maçların programı şöyle:

03.01.2018 Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka

10.01.2018 ALBA Berlin - Galatasaray Odeabank

16.01.2018 Galatasaray Odeabank - Herbalife Gran Canaria

24.01.2018 Herbalife Gran Canaria - Galatasaray Odeabank

31.01.2018 Darüşşafaka - Galatasaray Odeabank

07.02.2018 Galatasaray Odeabank - ALBA Berlin

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