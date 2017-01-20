Galatasaray Odeabank'ın nefesi yetmedi
THY Euroleague'de Galatasaray Odeabank, deplasmanda Olimpia Milano'ya 92-87 mağlup oldu.
THY EuroLeague'in 18. haftasında Emporio Armani Milan ile Galatasaray Odeabank karşı karşıya geldi.
Emporio Armani Milan, temsilcimiz Galatasaray Odeabank'ı 92-87 mağlup etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.