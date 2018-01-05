Galatasaray Odeabank'ta Erman Kunter dönemi sona erdi
Galatasaray Odeabank'ta Can Topsakal'ın ardından Erman Kunter'le de yollar ayrıldı. Erman Kunter'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Galatasaray Odeabank'ta Can Topsakal'ın ardından Erman Kunter'le de yollar ayrıldı. Erman Kunter'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Galatasaray'ın resmi sistesinden yapılan açıklamada şu ifadele yer verildi;
"Galatasaray Odeabank Başantrenörü Sayın Erman Kunter ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Erman Kunter’e kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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