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Galatasaray Odeabank'ta Erman Kunter'in yerine Ahmet Çakı geliyor

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde basketbol şube sorumluluğu görevinden istifa eden Can Topsakal ve bugün karşılıklı sözleşmesi feshedilen erkek basketbol takımı başantrenörü Erman Kunter'in yerine gelecek isimler belli oldu.

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Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde basketbol şube sorumluluğu görevinden istifa eden Can Topsakal ve bugün karşılıklı sözleşmesi feshedilen erkek basketbol takımı başantrenörü Erman Kunter'in yerine gelecek isimler belli oldu.

CAN TOPSAKAL YERİNE URAL AKÜZÜM

EuroCup Top 16 Turu E Grubu'nde Darüşşafaka'ya evinde 84-65 Galatasaray Odeabank'ta maç sonrası istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube sorumlusu Can Topsakal'ın yerine göreve Ural Aküzüm'ün geldiği öğrenildi. 

ERMAN KUNTER YERİNE AHMET ÇAKI

Bugün Galatasaray Odeabank başantrenörü Erman Kunter ile yollarını ayıran Sarı Kırmızılı ekip bu görevi için son olarak Alba Berlin ile çalışan tecrübeli koç Ahmet Çakı anlaşmaya vardığı öğrenildi. 

Skorer

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