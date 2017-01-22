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Galatasaray Odeabank'tan farklı galibiyet

Galatasaray Odeabank, Spor Toto Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 90 -71 mağlup etti.

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta karşılaşmasında Galatasaray Odeabank, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 90-71 yendi.

Bu sonuçla Galatasaray Odeabank 9. galibiyetini elde ederken, Demir İnşaat Büyükçekmece 9. kez yenildi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Odeabank, Sinan Güler, Micov ve Pleiss'ın etkili oyunuyla 4. dakikayı 11-4 üstün geçti. Demir İnşaat Büyükçekmece, Stipanovic ile skor üretmeye çalışırken, sarı-kırmızılılar mola dönüşü Fitipaldo'nun üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 10-20. Galatasaray Odeabank, ilk çeyreği 22-14 önde tamamladı.

Demir İnşaat Büyükçekmece, ikinci periyodun ilk bölümünde yeni transfer Buckner ve Burak Can Yıldızlı ile skor üretirken, konuk ekip Fitipaldo ve Micov'un sayılarıyla 15. dakikada 30-23 üstünlüğünü sürdürdü. Sinan Güler, Diebler ve Göksenin Köksal'ın basketleriyle oyunun kontrolünü ele geçiren Galatasaray Odeabank, devre arasına 14 sayı farkla (32-46) önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Galatasaray Odeabank, Schilb ve Sinan Güler'in sayılarıyla 22. dakikada farkı 20 sayıya (34-54) çıkardı. Demir İnşaat Büyükçekmece, alınan molanın ardından Hayes, Stipanovic ve Ceyhun Altay'ın sayılarıyla 14-2'lik seri bularak 26. dakikada farkı 8'e (48-56) indirdi. Çeyreğin kalan bölümünde özellikle Göksenin Köksal ile etkili olan ve farkı yeniden açan Galatasaray Odeabank, final periyoduna 73-52 önde girdi.

Son periyotta da iyi mücadele ederek rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Galatasaray Odeabank, sahadan 90-71 galip ayrıldı.

Galatasaray Odeabank'ta Sinan Güler, 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Demir İnşaat Büyükçekmece'de ise Stipanovic 18 sayıyla öne çıktı.

Demir İnşaat Büyükçekmece: 71

Galatasaray Odeabank: 90

Salon: Gazanfer Bilge 

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Ali Şakacı

Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 2, Hayes 12, Eldridge 16, Caloiaro 3, Stipanovic 18, Ceyhun Altay, Burak Can Yıldızlı 6, Buckner 7, Tayfun Erülkü 4, Mutlu Akpınar 3

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 26, Micov 8, Göksenin Köksal 14, Schilb 5, Pleiss 12, Diebler 11, Fitipaldo 8, Tyus 4, Orhan Haciyeva 2, Ege Arar, Can Korkmaz

1. Periyot: 14-22

Devre: 32-46

3. Periyot: 52-73

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