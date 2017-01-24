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Galatasaray Odeabank'tan farklı galibiyet

Galatasaray Odeabank tüm çeyreklerde üstünlük kurduğu maçta Maccabi'yi 102-63 mağlup ederek THY Euroleague'deki 6. galibiyeti aldı.

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THY Euroleague'in 19 haftasında Galatasaray Odeabank, Maccabi FOX'a 39 sayı fark atarak sahadan 102-63 galip ayrıldı.

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