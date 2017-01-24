Galatasaray Odeabank'tan farklı galibiyet
Galatasaray Odeabank tüm çeyreklerde üstünlük kurduğu maçta Maccabi'yi 102-63 mağlup ederek THY Euroleague'deki 6. galibiyeti aldı.
THY Euroleague'in 19 haftasında Galatasaray Odeabank, Maccabi FOX'a 39 sayı fark atarak sahadan 102-63 galip ayrıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.