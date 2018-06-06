Galatasaray Oktay Mahmuti ile yola devam kararı aldı
Galatasaray Odeabank başantrenörü Oktay Mahmuti'nin durumu hakkında net açıklama yapıldı.
Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya konu hakkında açıklamalarda bulundu
Radyospor'a konuşan Yalçınkaya, "Hocamız ile devam ediyoruz, zaten yönetimimiz yeni mazbatasını aldı ama sezon planlamasını yapmak için henüz toplantı yapamadık. Yakın zamanda toplanacağız, bir yıl daha sözleşmemiz var ayrılık söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
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