Galatasaray Oktay Mahmuti ile yola devam kararı aldı

Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya konu hakkında açıklamalarda bulundu

Radyospor'a konuşan Yalçınkaya, "Hocamız ile devam ediyoruz, zaten yönetimimiz yeni mazbatasını aldı ama sezon planlamasını yapmak için henüz toplantı yapamadık. Yakın zamanda toplanacağız, bir yıl daha sözleşmemiz var ayrılık söz konusu değil" ifadelerini kullandı.