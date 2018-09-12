Galatasaray olağan divan kurulu toplantısı yapıldı
Galatasaray Kulübü'nün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı.
Galatasaray Kulübünün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı.
Galatasaray Lisesindeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleri katıldı.
Divan kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübünde 22 Eylül'de, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 29 Eylül'de yapılacak olağanüstü genel kuruldaki gündem maddeleri hakkında görüş belirtti.
Bu divan kurulunda sunulması planlanan sarı-kırmızılı kulübün mali raporları gelecek ayki toplantıya ertelendi.
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