Galatasaray, Ömer Bayram transferi için Akhisarspor ile anlaşma sağladı

Galatasaray, Ege ekibine daha önce 500 bin Euro teklif etmişti ancak Akhisarspor 750 bin Euro talep etmişti. Taraflar, 750 bin Euro bonservis bedelinde mutabakata vardı. Galatasaray'ın bu transferi kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, önceki günlerde Ömer Bayram'In takımda kalmasını istediğini ifade etmişti.

(Futbolarena)