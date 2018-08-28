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Galatasaray, Ömer Bayram transferi için Akhisarspor ile anlaşma sağladı

Sol bek pozisyonuna bir isim daha almayı düşünen Galatasaray, Ömer Bayram için Akhisarspor ile anlaşma sağladı.

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Galatasaray, Ege ekibine daha önce 500 bin Euro teklif etmişti ancak Akhisarspor 750 bin Euro talep etmişti. Taraflar, 750 bin Euro bonservis bedelinde mutabakata vardı. Galatasaray'ın bu transferi kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, önceki günlerde Ömer Bayram'In takımda kalmasını istediğini ifade etmişti.

(Futbolarena)

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