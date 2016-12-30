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Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Tuzlaspor maçındaki disiplin ihlalleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca maçta direkt kırmızı kart gören Chedjou tedbirli olarak PFDK'da...

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği,  Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile yapılan maçtaki disiplin ihlalleri  gerekçesiyle Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
 
TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, Tuzlaspor maçında çirkin  ve kötü tezahürat ile 4 futbolcusunun sarı, 2 oyuncusunun da kırmızı kart görmesi  nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ya  gönderildiği belirtildi.
 
Tuzlaspor maçında direkt kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu  Aurelien Chedjou'nun ise kural dışı hareketten dolayı tedbirli olarak PFDK'ya  sevk edildiği aktarıldı.
 
Ayrıca, Tuzlaspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Gençlerbirliği'ne konuk  olan Amed Sporif Faaliyetler'in talimatlara aykırı hareket, Kızılcabölükspor'la  deplasmanda karşılaşan Trabzonspor'un da saha olayları nedeniyle disipline sevk  edildiği vurgulandı.

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