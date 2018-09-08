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Galatasaray, Pınar Karşıyaka'ya 81-69 mağlup oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarının katılımıyla düzenlenen Karşıyaka Turnuvası'nın 3'üncü maçında Pınar Karşıyaka, Galatasaray'ı 81-69 mağlup etti.

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Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu ev sahibi Pınar Karşıyaka, 20-17 önde kapattı.

İkinci çeyrekte Walker ve Berk Uğurlu'nun sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, devre arasına 48-35 önde girdi.

Chatman'ın art arda sayılarıyla farkı koruyan ev sahibi ekip, 3'üncü periyodu da 65-55 önde bitirdi.

Maçın son çeyreğinde konuk ekip, Auguste'un sayılarıyla farkı kapatmaya çalışsa da Pınar Karşıyaka, karşılaşmadan 81-69 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu, 20 sayıyla Galatasaray'dan Auguste oldu. Güvenlik sebebiyle maça Galatasaray taraftarı alınmadı.

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