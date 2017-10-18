Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Prag'a şans tanımadı!

Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi USK Prag'ı 82-77 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, Çekya temsilcisi USK Prag'ı 82-77 yendi.
 
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Galatasaray, 21-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumda daha etkili olan USK Prag, soyunma odasına 43-36 üstün gitti.
 
Galatasaray, üçüncü çeyreğin sonunda skora dengeyi getirdi ve final periyoduna 55-55'lik eşitlikle geçildi. Çekişmeli geçen maçın sonunu daha iyi oynayan Galatasaray, sahadan 82-77'lik skorla galip ayrıldı.
 
Sarı-kırmızılılar, bu skorla grubunda ilk galibiyetini elde etti. Çekya temsilcisi ise ilk yenilgisini aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Telefonu denize düşünce peşinden atlamak istedi

Telefonu denize düşünce peşinden atlamak istedi

İlk defa yayınlandı... Deniz Baykal'ı böyle görmediniz

İlk defa yayınlandı... Deniz Baykal'ı böyle görmediniz

Yurtdışından telefon getirenler dikkat!

Yurtdışından telefon getirenler dikkat!

Taşeron işçilere kadro müjdesi geldi! İşte yeni düzenleme...

Taşeron işçilere kadro müjdesi geldi! İşte yeni düzenleme...

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA