Galatasaray, Prag'a şans tanımadı!

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, Çekya temsilcisi USK Prag'ı 82-77 yendi.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Galatasaray, 21-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumda daha etkili olan USK Prag, soyunma odasına 43-36 üstün gitti.

Galatasaray, üçüncü çeyreğin sonunda skora dengeyi getirdi ve final periyoduna 55-55'lik eşitlikle geçildi. Çekişmeli geçen maçın sonunu daha iyi oynayan Galatasaray, sahadan 82-77'lik skorla galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, bu skorla grubunda ilk galibiyetini elde etti. Çekya temsilcisi ise ilk yenilgisini aldı.