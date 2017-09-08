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Galatasaray Préjuce Nakoulma'yı renklerine bağlayacak

Galatasaray'ın Fransız ekibi Nantes'ta mutsuz olan Préjuce Nakoulma için harekete geçtiği öğrenildi.

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30 yaşındaki sol kanat oyuncunun da Cimbom'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar'da Sportif Direktör Cenk Ergün'ün transferi bitirmek için yoğun mesai harcadığı bildirildi. 

(Takvim)

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