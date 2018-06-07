Galatasaray, Rafal Kurzawa için girişimlere başladı

Transferde önceliği düşük maliyetli oyunculara vermesi beklenen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Galatasaray'ın, geride kalan sezonu Gornik Zabrze'de tamamlayan sol kanat oyuncusu Rafal Kurzawa olduğu ortaya çıktı.

Gornik Zabrze ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki oyuncu ile Galatasaray'ın yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina da görüşüyor. Fiorentina 25 Kurzawa'ya 3 yıllık sözleşme teklif ederken, Polonya basını Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynaması nedeniyle transferde bir adım önde olduğunu belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın temas halinde olduğu oyuncunun geleceğinin Dünya Kupası'nın ardından belli olması bekleniyor.

Rafal Kurzawa geride bıraktığımız sezon Polonya Ligi'nde Gornik Zabrze formasıyla 36 maçta 2 gol, 18 asistlik performans sergiledi. Kurzawa geçtiğimzi sezon Polonya Ligi'nde en çok gol pası veren isim olmuştu.

(Sporx)