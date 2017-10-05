Galatasaray Robben ve Ribery'i gündemine aldı

Aldığı başarılı sonuçlarla Süper Lig'in zirvesine yerleşen ve şampiyonluğu en büyük adayı olduğunu gösteren G.Saray, arka planda transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı Kırmızılılar, yeni sezonda kadrosuna dünyaca ünlü bir yıldız oyuncu katıp hem de tribünlere daha fazla taraftar çekmeyi hedefliyor.

Masada duran iki isim, Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Fransız futbolcu Franck Ribery ve Hollanda oyuncu Arjen Robben.

İLK TEMAS OLUMLU

Galatasaray, iki yıldız ismi de takibe aldı ve menajerler baglantısıyla temaslarını sıklaştırdı. İlk görüşmeler olumlu olduğu belirtiliyor. Bonservis bedeli ödenmeyecek her iki oyuncu da ocak ayından itibaren sözleşme önerebilecek. Cimbom'un başarılı gidişatını sürdürüp Şampiyonlar Ligi hedefine yakınlaşması da bu yıldızlarla pazarlıklarda elini güçlendirecek.

Yönetimin ilk etapta Franck Ribery ve Arjen Robben'e 2 yıllık bonuslu bir sözleşme önerdiği gelen haberler arasında...

(Açık Mert Korkusuz)