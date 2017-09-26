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Galatasaray sadece aldığı sonuçlarda değil, istatistiklerde de rakipsiz

Galatasaray sadece aldığı sonuçlar ve topladığı puanlarla değil, istatistik tablolarında da liderliği kimseye kaptırmıyor. Topa sahip olma, başarılı pas, hatta hava topu mücadelesinde Aslan’ın ligde rakibi yok.

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Ligin ilk haftasından bu yana liderliği kimselere kaptırmayan Galatasaray, istatistik tablolarındaki başarısıyla da, bu puanların boşuna kazanılmadığını kanıtlıyor.

Sarı-Kırmızılı ekip, Süper Lig’de 6. hafta itibariyle yüzde 61’le topa en çok sahip olan takım. Aslan’ı yüzde 59’le Fenerbahçe, yüzde 57’yle Beşiktaş izliyor. Başarılı paslarda da Cim Bom yüzde 84.6’yla birinci. Beşiktaş yüzde 54.2’yle ikinci, Fenerbahçe yüzde 83’le üçüncü. Hava topu kazanma mücadelesinde de Galatasaray açık ara önde.

Yüzde 59.5 oranına sahip olan Aslan’ı yüzde 55.6’yla Yeni Malatyaspor takip ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip maç başına 2.5 gol ortalamasıyla da bu alandaki liderliğini koruyor.

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