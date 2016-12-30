Galatasaray sahasında farklı yenildi
THY Euroleague'in 15. haftasında Galatasaray, Abdi İpekçi'de Brose Bamberg'i ağırladı ve 15 farkla yenildi.
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 15. hafta karşılaşmasında Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i konuk etti.
Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan müsabakakada sarı-kırmızılılar 75-90 mağlup oldu.
Alınan bu sonucun ardından Galatasaray, Euroleague'de bu sezonki 11. yenilgisini aldı.
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