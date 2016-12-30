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Galatasaray sahasında farklı yenildi

THY Euroleague'in 15. haftasında Galatasaray, Abdi İpekçi'de Brose Bamberg'i ağırladı ve 15 farkla yenildi.

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Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 15. hafta karşılaşmasında Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i konuk etti.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan müsabakakada sarı-kırmızılılar 75-90 mağlup oldu.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray, Euroleague'de bu sezonki 11. yenilgisini aldı.

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