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Galatasaray, Sakaryaspor'u farklı mağlup etti

Galatasaray sezon öncesi 4. hazırlık maçında Sakaryaspor'u 3-0 mağlup etti.

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2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray 4. hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Sarı-Kırmızılı takım 3-0 kazandı.
 
Aslan'ın gollerini 5. dakikada Muğdat Çleik, 20. dakikada Belhanda ve 42. dakikada Sinan Gümüş kaydetti.
 
İLK 11'LER
 
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Ferit, Recep, Burak Bekaroğlu, Berkay Can, Oğuz Kocabal, Ferhat Yazgan, Savaş, Taha, Tevfik Köse, İlyas Çakmak, Zahit Fındık.
 
Galatasaray: İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet, Carole, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Sinan, Onyekuru, Muğdat

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