Galatasaray Sao Paulo'dan transfer ettiği Maicon bu akşam 22:00'de İstanbul'a geliyor
Galatasaray, Sao Paulo'da forma giyen Brezilyalı stoper Maicon'u İstanbul'a getiriyor.
Transferde bombaları art arda patlatan Galatasaray, beklenen bir ismi daha İstanbul'a getiriyor.
Sarı kırmızılılar'ın, Sao Paulo'dan transfer etmek istediği Maicon, bu akşam saat 22.00'de İstanbul'da olacak.
Brezilya'dan yola çıkan futbolcu, bugün bir mesaj yayınlayarak Sao Paulo'ya veda etti.
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