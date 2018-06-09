Galatasaray sattığı oyuncu kadar transfer yapabilecek

ÖNCEKİ yönetimlerin Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle UEFA, Galatasaray’a karşı yaptırım listesi hazırladı. Bunlardan biri de “Sattığın kadar oyuncu alabilirsin” maddesiydi. Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı için alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. Ancak UEFA’nın getirdiği yaptırım, elleri kolları bağlıyordu. Sarı-Kırmızılılar bu yüzden bonservisi elinde olan veya kiralayabilecekleri oyunculara yöneldi.

FAZLA PARA HARCAMADAN

Scout ekibiyle sürekli olarak toplantılar yapılıyor. Fatih Terim, sık sık bu durumdaki futbolcuları izliyor. Galatasaray, transferde fazla para harcamadan işi bitirmeyi hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, hem ucuz hem de takıma katkı sağlayabilecek oyuncuları belirliyor. Fatih Terim, takımdaki eksik bölgeleri tespit etti ve gerekli toplantıları Scout ekibiyle yaptı. Bundan sonra harekete geçilecek. Transfer döneminde Sarı-Kırmızılılar’da hareketli günler yaşanacak.

(Aksam)