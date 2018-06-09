Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray sattığı oyuncu kadar transfer yapabilecek

G.Saray, “Sattığın kadar al” yaptırımına karşılık kiralık ve bonservisi elinde olan futbolculara ağırlık verecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ÖNCEKİ yönetimlerin Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle UEFA, Galatasaray’a karşı yaptırım listesi hazırladı. Bunlardan biri de “Sattığın kadar oyuncu alabilirsin” maddesiydi. Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı için alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. Ancak UEFA’nın getirdiği yaptırım, elleri kolları bağlıyordu. Sarı-Kırmızılılar bu yüzden bonservisi elinde olan veya kiralayabilecekleri oyunculara yöneldi.

FAZLA PARA HARCAMADAN

Scout ekibiyle sürekli olarak toplantılar yapılıyor. Fatih Terim, sık sık bu durumdaki futbolcuları izliyor. Galatasaray, transferde fazla para harcamadan işi bitirmeyi hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, hem ucuz hem de takıma katkı sağlayabilecek oyuncuları belirliyor. Fatih Terim, takımdaki eksik bölgeleri tespit etti ve gerekli toplantıları Scout ekibiyle yaptı. Bundan sonra harekete geçilecek. Transfer döneminde Sarı-Kırmızılılar’da hareketli günler yaşanacak.

(Aksam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bağcılar´da arı istilası kamerada

Bağcılar´da arı istilası kamerada

İşte fazla sigorta primleri geri alma fırsatı

İşte fazla sigorta primleri geri alma fırsatı

Tam bir şifa kaynağı

Tam bir şifa kaynağı

564 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı

564 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA