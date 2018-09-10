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Galatasaray Sedef Hacısalihoğlu ile yollarını ayırdı

Galatasaray'da Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü (CFO) Sedef Hacısalihoğlu ile yollar ayrıldı.

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Galatasaray yönetimi, Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü (CFO) Sedef Hacısalihoğlu ile yollarını ayırdı. 

Hacısalihoğlu, 2014'te Ünal Aysal döneminde yüklü bir tazminat alarak işten çıkarılmış, 6 ay dinlendikten sonra tekrar görevine dönmüştü.

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