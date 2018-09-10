Galatasaray Sedef Hacısalihoğlu ile yollarını ayırdı
Galatasaray'da Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü (CFO) Sedef Hacısalihoğlu ile yollar ayrıldı.
Galatasaray yönetimi, Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü (CFO) Sedef Hacısalihoğlu ile yollarını ayırdı.
Hacısalihoğlu, 2014'te Ünal Aysal döneminde yüklü bir tazminat alarak işten çıkarılmış, 6 ay dinlendikten sonra tekrar görevine dönmüştü.
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